Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебск
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Витебске, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 345 м²
Продаётся коттедж под чистовую отделку с газом, водой, канализацией в Борониках по ул. Новос…
$80,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти