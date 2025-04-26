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Дома с бассейном в Узденском районе, Беларусь

Дещенский сельский Совет
34
Озерский сельский Совет
22
Узда
19
Узденский сельский Совет
17
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4 объекта найдено
Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается коттедж в благоустроенной деревне Басмановка В коттедже есть два входа, размер ком…
$169,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 138 м²
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
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