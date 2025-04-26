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Дома с садом в Узденском районе, Беларусь

Дещенский сельский Совет
34
Озерский сельский Совет
22
Узда
19
Узденский сельский Совет
17
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16 объектов найдено
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Отличный дом в д. Заболотье Узденского района, 1.5 км от Узды, 55 км от МКАД по Слуцкой трас…
$30,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается коттедж в благоустроенной деревне Басмановка В коттедже есть два входа, размер ком…
$169,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 101 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный блочный дом,обложенный кирпичом, со всеми…
$69,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
В тихой уголке Узденского района, где птицы встречают рассвет своими трелями, а ветер шепчет…
$19,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дача в Слуцком направлении в с.т. «Дубрава». Дом из деревянный, обложен кирпичом. …
$33,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается Агроусадьба с 3мя домами на участе 12,8 соток в живописном месте с обустроенными д…
$79,900
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается уютный загородный дом с ухоженным красивым участком в 25 км от Минска. Дом пригоде…
$54,900
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается одноквартирный жилой дом (25 кв.м.) в Минской области, Узденском районе, Узденском…
$11,500
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 178 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 1005/1 от 2024-07-11
$109,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дача с жилым домом в Узденском районе в с/т «Алгоритм», в 38 км от МКАД. Участок 6…
$11,500
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Дом в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается жилой дом с участком 25 соток в д. Великая Малиновка, Узденский район, 50 км от МК…
$7,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается недостроенный 2-этажный дом с гаражом в д. Рябиновка Узденского района Минской обл…
$21,000
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Типы недвижимости в Узденском районе

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Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

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