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Коттеджи в Узденском районе, Беларусь

Озерский сельский Совет
7
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11 объектов найдено
Коттедж в Королёво, Беларусь
Коттедж
Королёво, Беларусь
Площадь 238 м²
Продаётся двухуровневый коттедж в д. Королёво (26 км от МКАД) — смотрите видеоэкскурсию по з…
$156,900
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается коттедж в благоустроенной деревне Басмановка В коттедже есть два входа, размер ком…
$169,000
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 179 м²
Представляем Вашему вниманию исключительное предложение – дом в агрогородке Озеро, расположе…
$110,000
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Коттедж 5 комнат в Узда, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж 4 комнаты в Володьки, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Володьки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое направление, 32 км от МКАД. Коттеджная застройка в ок…
$89,500
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается современный коттедж полностью готовый к проживанию в 20 минутах от МКАД,  Агрогоро…
$195,000
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Коттедж в Володьки, Беларусь
Коттедж
Володьки, Беларусь
Площадь 153 м²
Новый дом у леса с мансардным этажом и современной баней д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое…
$89,500
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Коттедж 3 комнаты в Озеро, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию исключительное предложение – дом в агрогородке Озеро, расположе…
$110,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 193 м²
Продается дом в коттеджном микрорайоне агрогородка Озеро.   ДОМ/КОТТЕДЖ. Построен в 2018 год…
$140,000
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Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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