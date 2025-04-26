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Дома с гаражом в Узденском районе, Беларусь

Дещенский сельский Совет
34
Озерский сельский Совет
22
Узда
19
Узденский сельский Совет
17
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19 объектов найдено
Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продам дом в ст «Чистая Криница». Продам шикарную дачу у леса, в 40 километров от МКАД! Дом …
$59,000
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Дом в Дещенка, Беларусь
Дом
Дещенка, Беларусь
Площадь 206 м²
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся просторный садовый дом 86.6 кв.м. с земельным участком 6 соток в  СТ «Верас-Калибр…
$18,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается уютный дом в живописном месте г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцкому нап…
$59,000
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Дом 5 комнат в Узда, Беларусь
Дом 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
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Дом 5 комнат в Дещенка, Беларусь
Дом 5 комнат
Дещенка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Коттедж 5 комнат в Узда, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дача в Слуцком направлении в с.т. «Дубрава». Дом из деревянный, обложен кирпичом. …
$33,500
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается современный коттедж полностью готовый к проживанию в 20 минутах от МКАД,  Агрогоро…
$195,000
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 178 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 1005/1 от 2024-07-11
$109,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
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Дом 4 комнаты в Семёновичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Семёновичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом в Семёновичи, Беларусь
Дом
Семёновичи, Беларусь
Площадь 120 м²
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается недостроенный 2-этажный дом с гаражом в д. Рябиновка Узденского района Минской обл…
$21,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается участок с домом и баней расположен в живописном месте садового товарищества "Верас…
$26,500
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Типы недвижимости в Узденском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

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с террасой
с бассейном
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