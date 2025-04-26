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Жильё в Узденском районе, Беларусь

Дещенский сельский Совет
35
Озерский сельский Совет
22
Узда
24
Узденский сельский Совет
17
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114 объектов найдено
Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продается дом (пригоден для круглогодичного проживания) в деревне «Дубище» в 27 км от МКАД У…
$110,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Отличный дом в д. Заболотье Узденского района, 1.5 км от Узды, 55 км от МКАД по Слуцкой трас…
$30,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продаётся уютный дачный дом в СТ «Литвянка»! Ухоженный и обустроенный дом из бруса на просто…
$8,600
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Дом в Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Дом в д. Прусиново, Узденский р-н, Неманский с/с! 80 км. от МКАД! По Слуцкому и Брестскому н…
$6,000
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Квартира 3 комнаты в Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
$46,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продам  дачу. В благоустроенном  садовом товариществе «Контакт» , Слуцком направлении. Живоп…
$19,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом из бруса площадью 77,3 кв.м., расположенный на участке…
$12,400
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается недостроенный дом по Слуцкому направлению.  Дом из кирпича, в 3 уровня: 3-й этаж м…
$30,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Коттедж в Королёво, Беларусь
Коттедж
Королёво, Беларусь
Площадь 238 м²
Продаётся двухуровневый коттедж в д. Королёво (26 км от МКАД) — смотрите видеоэкскурсию по з…
$156,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продам дом в ст «Чистая Криница». Продам шикарную дачу у леса, в 40 километров от МКАД! Дом …
$59,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Этот уникальный двухэтажный дом в живописной деревне Яченка, Узденский р-н, Дещенский с/с . …
$52,900
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продажа жилого дома в д. Басмановка, Минская обл. Подробности по телефону. Номер договора с …
$79,500
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Дом в Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
Площадь 132 м²
Уютный бревенчатый дом в сказочном уголке! ❤️ Мечтаете о собственном загородном доме, где мо…
$76,900
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Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Дом в Дещенка, Беларусь
Дом
Дещенка, Беларусь
Площадь 206 м²
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается коттедж в благоустроенной деревне Басмановка В коттедже есть два входа, размер ком…
$169,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Дом с земельным участком в 60 км от МКАД ❤️ Продаётся дом с ровным земельным участком в дере…
$5,490
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Дом 3 комнаты в Узда, Беларусь
Дом 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
В уютном уголке города Узда, на улице Карла Маркса, расположился комфортный дом, который жде…
$53,000
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Квартира 4 комнаты в Войково, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Войково, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
В живописной деревне Городок, на улице Центральная, 1, расположена просторная четырехкомнатн…
$38,500
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Дом 2 спальни в Дещенка, Беларусь
Дом 2 спальни
Дещенка, Беларусь
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Предлагается великолепный современный дом в пригороде Минска! аг. Дещенка расположен в Узден…
$94,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом из бруса, покрашенного снаружи размером 6,4 на 8,8 м на бутовом фундаменте с дощат…
$12,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся просторный садовый дом 86.6 кв.м. с земельным участком 6 соток в  СТ «Верас-Калибр…
$18,500
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Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается уютный дом в живописном месте г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцкому нап…
$59,000
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Кухтичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кухтичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира в 50 км от МКАД Квартира расположена в деревне Кухтичи в западной части …
$34,000
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Дом 5 комнат в Узда, Беларусь
Дом 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +11 соток земли в пожизненно наследуемом владении, на тихой ул…
$32,500
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Типы недвижимости в Узденском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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