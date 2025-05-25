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Дома с гаражом в Улуковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Уютный загородный дом ждет Вас!Современный и комфортный дом 2024 года постройки, расположенн…
$56,000
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Параметры недвижимости в Улуковском сельском Совете, Беларусь

с садом
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