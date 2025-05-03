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Таунхаусы с садом в Беларуси

Минск
10
Минская область
7
Брест
7
Брестская область
7
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2 объекта найдено
Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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