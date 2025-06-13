Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Гродно, Беларусь

Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Продается таунхаус на ул. Капличной в городе Гродно.В жилом доме 11 двухэтажных квартир с вы…
$109,440
Оставить заявку
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
В продаже таунхаус на ул. Капличной в городе Гродно (микрорайон Грандичи).В жилом доме 11 дв…
$109,440
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$173,000
Оставить заявку
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Вашему вниманию предлагается шикарный таунхаус на две квартиры с отдельными входами и земель…
$236,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$179,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти