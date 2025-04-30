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Таунхаусы в Минске, Беларусь

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9 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме (полдома) по улице Алтайской 111-1, с придомов…
$145,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается великолепный 3-уровневый таунхаус с земельным участком, расположенный в спокойном …
$299,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 212 м²
Таунхаус общей площадью 211.5 м2  Просторная гостиная площадью 20.48 м2 создает идеальную ат…
$399,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
Продается 3х уровневый таунхаус в г. Минске по ул. Новая 16. Участок полностью подготовлен, …
$170,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный уютный дом в Минске в престижном месте на переулке Богдановича Совреме…
$189,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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