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Таунхаусы с гаражом в Беларуси

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12 объектов найдено
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 122 м²
Предложение для горожан, предпочитающих комфорт: квартира в малоэтажном кирпичном 3-х кварти…
$125,000
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Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
Продается 3х уровневый таунхаус в г. Минске по ул. Новая 16. Участок полностью подготовлен, …
$170,000
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 212 м²
Таунхаус общей площадью 211.5 м2  Просторная гостиная площадью 20.48 м2 создает идеальную ат…
$399,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается великолепный 3-уровневый таунхаус с земельным участком, расположенный в спокойном …
$299,000
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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