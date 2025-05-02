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Дома с бассейном в Сеницком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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