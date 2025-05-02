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Дома с гаражом в Сеницком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
10 объектов найдено
Дом в Юбилейный, Беларусь
Дом
Юбилейный, Беларусь
Площадь 164 м²
Предлагается отличное место для жизни дом в п. Юбилейный. Минская обл., Минский р-н. 1,5 км …
$115,000
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Дом 3 комнаты в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютный дом в пригороде Минска! Продается хороший…
$80,000
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Представляем вашему вниманию дом в д. Скориничи, Сеницкий с/с. 3,6 км от МКАДа. Слуцкое напр…
$110,000
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся дом д.Канюти в 5 минутах от МКАД по Слуцкой трассе Дом отапливается газовым котлом…
$79,990
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютный дом в пригороде Минска! Продается хороший до…
$80,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Дом 7 комнат в Скориничи, Беларусь
Дом 7 комнат
Скориничи, Беларусь
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Представляем вашему вниманию дом в д. Скориничи, Сеницкий с/с. 3,6 км от МКАДа. Слуцкое напр…
$110,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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