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Дома с бассейном в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача  в СТ "Птичь" 10 км от МКАД Брестское направление.  Асфальтированная дорога д…
$46,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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