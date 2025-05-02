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Дома с садом в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
5 объектов найдено
Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача  в СТ "Птичь" 10 км от МКАД Брестское направление.  Асфальтированная дорога д…
$46,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается одноквартирный блочный (блок газосиликатный, блок + кирпич) жилой дом, расположенн…
$530,000
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Дом в Щомыслица, Беларусь
Дом
Щомыслица, Беларусь
Площадь 239 м²
й Продаётся современный 2-х этажный дом со всей мебелью и техникой! Расположен всего в 3 км …
$275,000
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Коттедж в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 222 м²
Полностью готовый к проживанию и обустроенный всей мебелью и оборудованием коттедж с отдельн…
$249,000
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Дом в Озерцо, Беларусь
Дом
Озерцо, Беларусь
Площадь 67 м²
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$94,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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