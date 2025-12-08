  1. Realting.com
  Беларусь
  Минск
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Минске

Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
от
от
$47,147
Площадь 29–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Агентство
ООО «Бир Бай»
ООО «Бир Бай»
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 68–144 м²
3 объекта недвижимости 3
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Квартира 3 комнаты
144.2
318,183
Застройщик
Strateg Group
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Площадь 49–126 м²
12 объектов недвижимости 12
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. …
Застройщик
Макроинжиниринг
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Год сдачи 2023
Количество этажей 19
Площадь 45–99 м²
44 объекта недвижимости 44
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.9
112,250
Квартира 2 комнаты
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Квартира 3 комнаты
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Квартира 4 комнаты
98.7
101,671
Застройщик
ОАО БелАТЭП
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Площадь 65–81 м²
70 объектов недвижимости 70
О проекте Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
65.7 – 68.8
132,384 – 138,795
Квартира 3 комнаты
64.7 – 81.5
130,347 – 164,219
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Показать все Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
$60,500
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Площадь 39–1 431 м²
18 объектов недвижимости 18
МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с …
Застройщик
ИНФОРЕАЛТ
