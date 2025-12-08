  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Брестской области

Брест
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
от
$46,441
Год сдачи 2022
Количество этажей 18
Площадь 50–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 60.0
45,534 – 54,639
Квартира 2 комнаты
86.0
78,148
Застройщик
ЖК "Полесский"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти