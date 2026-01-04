  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Мачулищах

Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от
$29,209
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 28–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи. ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное пр…
Застройщик
ООО «Металлстройпрофиль»
