Квартиры в новостройках в Могилёве

Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$13,733
Год сдачи 2023
Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов. Все для комфортной жизни!   Стоимость м2: 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах …
Застройщик
ООО "ЮРСТРОЙМАШ"
