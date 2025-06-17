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Продажа готового бизнеса в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
462
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5 объектов найдено
Готовый бизнес 14 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 14 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Количество этажей 3
Машино-место в новом крытом паркинге по адресу, ул. Притыцкого 111 расположено на 3-м этаже.…
$8,000
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Готовый бизнес 6 717 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 6 717 м²
Минск, Беларусь
Площадь 6 717 м²
Предлагаем уникальную возможность приобрести действующую стоянку автомобильного транспорта н…
$282,668
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Готовый бизнес 17 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 17 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 23
Продаются машино-места в подземном паркинге многоквартирного жилого дома по адресу: г. Минск…
$26,620
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Готовый бизнес 1 033 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 1 033 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 17
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
$600,000
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Готовый бизнес 11 м² в Минск, Беларусь
Готовый бизнес 11 м²
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
$4,400
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