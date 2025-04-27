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Дома с бассейном в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
33
Хидринский сельский Совет
14
Буховичский сельский Совет
10
Батчинский сельский Совет
8
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1 объект найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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