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Дома в Киселевецкий сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Рыбна, Беларусь
Дом
Рыбна, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается уютный дом с мебелью 1967 года постройки 12км от Кобрина, в Киселевском с/с д. Бол…
$6,500
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Дом в Киселёвцы, Беларусь
Дом
Киселёвцы, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,1 кв.м, общ.- 110,1 кв.м, жил.-…
$115,000
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Дом в Рыбна, Беларусь
Дом
Рыбна, Беларусь
Площадь 119 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2008 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 126,4 кв.м, общ.- 118,8 кв.м, жил.-…
$59,900
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Дом в Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 49,8 кв.м, жил.- 35…
$10,000
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