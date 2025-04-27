Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кобринский район
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
4
Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
Оставить заявку
Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
Оставить заявку
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
Оставить заявку
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
Оставить заявку
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Предлагается к продаже жилой дом по ул. Хвойной в г. Кобрине. Дом 2007 года постройки, общая…
$94,000
Оставить заявку
Коттедж в Мазури, Беларусь
Коттедж
Мазури, Беларусь
Площадь 143 м²
Предлагается к продаже комфортабельный жилой дом в пригороде Кобрина (д.Мазури). Дом 2013 го…
$80,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кобринском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти