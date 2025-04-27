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  5. Квартира

Квартиры в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
55
Дивинский сельский Совет
8
Буховичский сельский Совет
3
Остромичский сельский Совет
3
Квартира Удалить
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71 объект найдено
Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1987 г.п., 3 / 5 панель, 36,9 / 36,9 / 17,0 / 7…
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1980 г.п., 1 / 5 панель, 46,2 / 42,0 / 22,0 …
$26,800
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Калинина, 1983 г.п., 1 / 5 панель, 35,3 / 34,0 / 17,0 /…
$24,800
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Квартира 1 комната в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, д. Ерёмичи, ул. Центральная, 1979 г.п., 1 / 3 панель, 30,6 / 14,3 / 8,…
$10,000
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Квартира в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Кобринском р-не. 1994 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. О…
$15,500
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 2017 г.п., 5 / 5 кирпич, 73,3 / 69,0 / 42,5 / 9…
$59,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1974 г.п., 3 / 5 кирпич, 20,7 / 20,5 / 11,7 …
$16,799
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1998 г.п., 4 / 5 панель, 57,9 / 56,0 / 30,6 /…
$48,800
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 3 / 4 монолит, 51,81 / 42…
$46,618
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Николаева, 1995 г.п., 5 / 5 кирпич, 64,8 / 62,3 / 37,4 …
$41,500
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Комната в Дивин, Беларусь
Комната
Дивин, Беларусь
Площадь 349 м²
Этаж 1/1
База отдыха в собственность на озере Любань вблизи аг. Дивин Кобринского района Брестской об…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1955 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,3 / 62,3 / 42,4 / 9…
$52,800
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Квартира 4 комнаты в Остромичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Остромичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, аг. Остромичи, пер. Московский, 1977 г.п., 2 / 2 кирпич, 91,7 / 84,9 /…
$19,900
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 5 / 6 монолит, 85,42 / 81…
$76,382
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1997 г.п., 2 / 9 кирпич, 54,2 / 52,5 / 26,9 /…
$47,500
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1999 г.п., 5 / 5 кирпич, 79,6 / 76,4 / 45,9 / 1…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 9/9
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1989 г.п., 9 / 9 панель, 76,4 / 76,4 / 50…
$67,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 4 / 4 монолит, 51,81 / 42…
$46,740
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 2 / 5 монолит, 58,36 / 58…
$52,543
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 44,6 / 43,9 / 26…
$28,000
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Квартира в Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
Площадь 34 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в г. Кобрине. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ.СНБ - 34,…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 5 / 6 монолит, 53,12 / 53…
$47,839
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Квартира 3 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дивин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Середовича, 1973 г.п., 1 / 2 кирпич, 70,5 / 66,2 / 46,6…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1992 г.п., 4 / 5 панель, 55,1 / 30,4 / 8,9, сан…
$32,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1997 г.п., 5 / 5 панель, 56,9 / 55,1 / 30,4 /…
$43,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 2 / 5 монолит, 31,94 / 31…
$28,814
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Маршала Жукова, 1977 г.п., 2 / 5 кирпич, 50,1 / 31,1 / …
$49,500
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
В г.Кобрин продаётся однокомнатная квартира по ул. Дзержинского. Квартира расположена на 1 э…
$19,800
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 51,0 / 47,1 / 26…
$49,500
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 4 / 4 монолит, 44,66 / 38…
$40,070
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Параметры недвижимости в Кобринском районе, Беларусь

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