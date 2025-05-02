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Жильё в Хидринском сельском Совете, Беларусь

дома
14
14 объектов найдено
Дом в Мазури, Беларусь
Дом
Мазури, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в ближайшем пригороде Кобрина (д. Мазури). Дом 1968 года …
$33,500
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 172 м²
Жилой дом 2000 г.п. Кобринский район. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фунда…
$90,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,5 кв.м, общ.- 141,9 кв.м, жил.-…
$186,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 11 м²
Садовый домик в Кобринском р-не. 2006 г.п. 1 этаж. Общ.- 10,7 кв.м. 1 комната. Стены: матери…
$8,100
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 217,3 кв.м, общ.- 180,9 кв.м, жил.-…
$80,000
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Дом в Пески, Беларусь
Дом
Пески, Беларусь
Площадь 60 м²
Предлагается к продаже дача в пригороде Кобрина по трассе М1 в сторону Бреста (д.Пески 4км о…
$16,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 214 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 230,4 кв.м, общ.- 213,7 к…
$80,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 112,3 кв.м, общ.- 83,2 кв…
$21,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 260,2 кв.м, общ.- 151,4 к…
$83,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1970 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,5 кв.м, общ.- 45,5 кв.м, жил.- 2…
$10,500
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,6 кв.м, общ.- 57,6 кв.м, жил.- 3…
$20,700
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Гайковка Кобринского р-на (10 км к…
$21,500
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Коттедж в Мазури, Беларусь
Коттедж
Мазури, Беларусь
Площадь 143 м²
Предлагается к продаже комфортабельный жилой дом в пригороде Кобрина (д.Мазури). Дом 2013 го…
$80,000
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Дом в Патрики, Беларусь
Дом
Патрики, Беларусь
Площадь 214 м²
В Кобринском р-не, д.Патрики продаётся двухэтажный дом 1997 года постройки.Общ. пл СНБ 230,4…
$80,000
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Параметры недвижимости в Хидринском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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