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Жильё в Дивинском сельском Совете, Беларусь

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15 объектов найдено
Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,4 кв.м, общ.- 76,4 кв.м, жил.- 3…
$9,900
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Квартира 3 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дивин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Середовича, 1973 г.п., 1 / 2 кирпич, 70,5 / 66,2 / 46,6…
$15,500
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,5 кв.м, общ.- 49,0 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Квартира 3 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дивин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 4/4
3-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Ленина, 1997 г.п., 4 / 4 кирпич, 60,9 / 58,8 / 34,9 / 8…
$9,500
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,4 кв.м, общ.- 48,4 кв.м, жил.- 3…
$7,500
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Квартира 3 комнаты в Ореховский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Ореховский, ул. Советская, 1982 г.п., 3 / 3 панель, 59,5 / 58,1 / …
$8,500
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Квартира 3 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дивин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Октябрьская, 1976 г.п., 2 / 3 панель, 61,8 / 58,3 / 36,…
$16,600
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Комната в Дивин, Беларусь
Комната
Дивин, Беларусь
Площадь 349 м²
Этаж 1/1
База отдыха в собственность на озере Любань вблизи аг. Дивин Кобринского района Брестской об…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Ореховский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Ореховский, ул. Ленина, 1985 г.п., 74,9 / 68,4 / 38,5 / 10,6, сану…
$7,000
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Квартира в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Кобринском р-не. 1994 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. О…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дивин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Ленина, 1979 г.п., 2 / 3 панель, 52,0 / 49,4 / 28,0 / 7…
$11,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. цокольный этаж. Общ.СНБ - 127,3 кв.…
$29,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 99,0 кв.…
$11,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1994 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 327,1 кв.м, общ.- 265,3 кв.м, жил.…
$22,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 107,2 кв.м, общ.- 96,0 кв.м, жил.- …
$31,000
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Параметры недвижимости в Дивинском сельском Совете, Беларусь

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