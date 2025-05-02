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Жильё в Буховичском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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13 объектов найдено
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1945 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 55,7 кв.м, жил.- 2…
$16,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 155 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 155,0 кв.м, общ.- 155,0 к…
$32,500
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 111 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1970 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,1 кв.м, общ.- 111,1 кв.м, жил.-…
$52,000
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Квартира 3 комнаты в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, д. Еремичи, ул. Центральная, 1978 г.п., 1 / 3 панель, 60,7 / 57,4 / 35…
$18,600
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Квартира 1 комната в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, д. Ерёмичи, ул. Центральная, 1979 г.п., 1 / 3 панель, 30,6 / 14,3 / 8,…
$10,000
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Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Дом в Буховичи, Беларусь
Дом
Буховичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 91,3 кв.м, общ.- 89,2 кв.…
$38,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается коробка одноэтажного жилого дома (НКЗС, консервация - 2022 год, готовность - 43%) …
$32,500
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Дом в Буховичи, Беларусь
Дом
Буховичи, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п., реконструкция 1991 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,7 кв.м, об…
$12,900
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 141,3 кв.м, общ.- 109,9 кв.м, жил.-…
$94,000
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Квартира в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 35 м²
Часть жилого дома в Кобринском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 2 комнаты. Общ.СНБ …
$15,500
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 66 м²
В д. Большие Лепесы в пер. Тихий продаётся кирпичный дом 1978 г постройки Общая площадь- 65.…
$40,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 90 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 95,4 кв.м, общ.- 90,3 кв.м, жил.- 4…
$72,000
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Параметры недвижимости в Буховичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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