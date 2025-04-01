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Жильё в Остромичский сельский Совет, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, аг. Остромичи, пер. Московский, 1977 г.п., 2 / 2 кирпич, 91,7 / 84,9 /…
$19,900
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Квартира в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Кобринском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ.СНБ …
$20,000
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Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 82,4 кв.м, общ.- 82,4 кв.м, жил.- 4…
$27,000
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Квартира в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Квартира в блокированном доме в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,9 кв.м, общ.- 70,3 кв.…
$15,000
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Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1977 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,9 кв.м, общ.- 50,0 кв.м, жил.- 2…
$9,500
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Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1958 г.п. 1 этаж, подвальный этаж. Общ.СНБ - 132,8 кв.м, общ.- …
$19,000
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Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Продаётся незавершенный строительством законсервированный садовый домик в д.Большие Прилуки …
$6,000
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Параметры недвижимости в Остромичский сельский Совет, Беларусь

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