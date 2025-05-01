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Дома с садом в Копыльском районе, Беларусь

Грозовский сельский Совет
4
Бобовнянский сельский Совет
3
Копыль
3
Копыльский сельский Совет
3
10 объектов найдено
Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
Площадь 114 м²
Добросовестно построенный уютный дом в развитом агрогородке Скабин ❤️ Быстрый путь из столиц…
$35,000
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дом в тихой жилой деревне Карачевщина Копыльского района, в 79 км от Минска. Дом о…
$4,500
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Дом в Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом в тихой жилой деревне с одной большой комнатой 36 кв.м, большой прихожей, просторной кух…
$6,000
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Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 163 м²
Продаётся двухэтажный коттедж общей площадью 162,5 кв.м, состоящий из двух этажей + цокольны…
$63,000
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Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается добротный дом на окраине г. Копыль в аг. Скабин. Минская обл., Копыльский р-н, 97 …
$15,000
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Дом в Грозово, Беларусь
Дом
Грозово, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом в агрогородке Грозово Копыльского района. В доме печное отопление. Участок 25 …
$3,800
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Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в центре города Копыль. Общая площадь 65 кв.м. В доме газовое отопление, устан…
$12,000
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Дом в Ванелевичи, Беларусь
Дом
Ванелевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается уютный дом со всеми удобствами в аг. Ванелевичи Копыльского района. Дом подготовле…
$12,500
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Дом в Комсомольская, Беларусь
Дом
Комсомольская, Беларусь
Площадь 84 м²
В одном из самых благоустроенных агрогородков Беларуси, расположенном в живописном месте, в …
$33,000
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дом в деревне Староселье Копыльского района. Год постройки 1942 года, в 2018 году …
$16,500
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Параметры недвижимости в Копыльском районе, Беларусь

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