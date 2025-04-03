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Дома в Бучатинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом в тихой жилой деревне с одной большой комнатой 36 кв.м, большой прихожей, просторной кух…
$6,000
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Дом в Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продаётся уютный дом в деревне Гулевичи Копыльского района. Год постройки 1993 года. Дом гот…
$8,500
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Параметры недвижимости в Бучатинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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