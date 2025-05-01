Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Копыльский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Копыльском районе, Беларусь

Грозовский сельский Совет
4
Бобовнянский сельский Совет
3
Копыль
3
Копыльский сельский Совет
3
5 объектов найдено
Дом в Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом в тихой жилой деревне с одной большой комнатой 36 кв.м, большой прихожей, просторной кух…
$6,000
Оставить заявку
Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 52 м²
Прекрасный трехкомнатный дом с полуоткрытой террасой, который станет идеальным жильем для Ва…
$35,000
Оставить заявку
Дом в Бобовня, Беларусь
Дом
Бобовня, Беларусь
Площадь 163 м²
Коттедж 2- уровня, кирпич, крыша-шифер. Площадь помещений 184,2 по СНБ, 163,3/77,3/19,0. 199…
$31,500
Оставить заявку
Дом в Комсомольская, Беларусь
Дом
Комсомольская, Беларусь
Площадь 84 м²
В одном из самых благоустроенных агрогородков Беларуси, расположенном в живописном месте, в …
$33,000
Оставить заявку
Дом в Песочное, Беларусь
Дом
Песочное, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дом в аг. Песочное. Минская обл., Копыльский р-н, в 74 км от МКАД.   Одноэтажный д…
$9,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Копыльском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти