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Дома в Копыльском районе, Беларусь

Грозовский сельский Совет
4
Бобовнянский сельский Совет
3
Копыль
3
Копыльский сельский Совет
3
18 объектов найдено
Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
Площадь 114 м²
Добросовестно построенный уютный дом в развитом агрогородке Скабин ❤️ Быстрый путь из столиц…
$35,000
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Дом в Копыльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Копыльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дом в деревне .вошкаты Копыльского района Минской области. Дом готов к проживанию,…
$13,000
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дом в тихой жилой деревне Карачевщина Копыльского района, в 79 км от Минска. Дом о…
$4,500
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Дом в Гулевичи, Беларусь
Дом
Гулевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Продаётся уютный дом в деревне Гулевичи Копыльского района. Год постройки 1993 года. Дом гот…
$7,000
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Дом в Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бучатинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом в тихой жилой деревне с одной большой комнатой 36 кв.м, большой прихожей, просторной кух…
$6,000
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Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 163 м²
Продаётся двухэтажный коттедж общей площадью 162,5 кв.м, состоящий из двух этажей + цокольны…
$63,000
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Дом в Скабин, Беларусь
Дом
Скабин, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается добротный дом на окраине г. Копыль в аг. Скабин. Минская обл., Копыльский р-н, 97 …
$15,000
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Дом 1 комната в Песочное, Беларусь
Дом 1 комната
Песочное, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 1
Продается дом в аг. Песочное. Минская обл., Копыльский р-н, в 74 км от МКАД. - - - Одн…
$9,500
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Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Купить дачный дом около леса! ❤️ Одноэтажный уютный дом среди живописной природы Адрес: Копы…
$14,900
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Дом в Грозово, Беларусь
Дом
Грозово, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом в агрогородке Грозово Копыльского района. В доме печное отопление. Участок 25 …
$3,800
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Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 52 м²
Прекрасный трехкомнатный дом с полуоткрытой террасой, который станет идеальным жильем для Ва…
$35,000
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Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается  агроусадьба и жилой дом в ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ в Копыльском районе, Минской области…
$134,000
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Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в центре города Копыль. Общая площадь 65 кв.м. В доме газовое отопление, устан…
$12,000
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Дом в Бобовня, Беларусь
Дом
Бобовня, Беларусь
Площадь 163 м²
Коттедж 2- уровня, кирпич, крыша-шифер. Площадь помещений 184,2 по СНБ, 163,3/77,3/19,0. 199…
$31,500
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Дом в Ванелевичи, Беларусь
Дом
Ванелевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается уютный дом со всеми удобствами в аг. Ванелевичи Копыльского района. Дом подготовле…
$12,500
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Дом в Комсомольская, Беларусь
Дом
Комсомольская, Беларусь
Площадь 84 м²
В одном из самых благоустроенных агрогородков Беларуси, расположенном в живописном месте, в …
$33,000
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дом в деревне Староселье Копыльского района. Год постройки 1942 года, в 2018 году …
$16,500
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Дом в Песочное, Беларусь
Дом
Песочное, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дом в аг. Песочное. Минская обл., Копыльский р-н, в 74 км от МКАД.   Одноэтажный д…
$9,500
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Параметры недвижимости в Копыльском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
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