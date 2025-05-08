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Продажа квартир-студий в Беларуси

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Гродно, Беларусь
Студия 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/11
Однокомнатная квартира в обжитой новостройке, с прекрасным обзором с 11 этажа нарядной высот…
$58,000
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Студия 1 комната в Гродно, Беларусь
Студия 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 14/19
В квартире сделан дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Встроенная бытовая т…
$80,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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