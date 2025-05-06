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Дома с гаражом в Горанском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
8
3 объекта найдено
Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Дом 3 спальни в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Горанский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается уютная дача в тихом месте в СТ «Подсадье». Минская обл., Минский р-н, 19 км от МКА…
$25,000
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Дом в Новоселье, Беларусь
Дом
Новоселье, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся отличный, уютный дом с благоустроенным земельным участком 15.12 соток в аг. Новосе…
$148,000
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Параметры недвижимости в Горанском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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