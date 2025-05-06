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Дома с садом в Горанском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
8
4 объекта найдено
Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается уютная дача в СТ Гарани 17км от МКАД  От метро Каменная Горка до СТ ехать всего 15…
$37,990
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается отличная дача по выгодной цене! Участок 4.5 соток(с возможностью расщирить границы…
$22,300
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в 30 километрах от МКАД, Гродненское направление, Минская область, Минский рай…
$16,000
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Параметры недвижимости в Горанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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