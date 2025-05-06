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Дома с гаражом в Червенском районе, Беларусь

Клинокский сельский Совет
10
Смиловичский сельский Совет
8
Валевачский сельский Совет
7
Червень
4
8 объектов найдено
Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
$14,500
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 151 м²
Просторный дом с участком мечты в 55 км от Минска! ❤️ Продаётся просторный и уютный дом в го…
$129,900
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 323 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в д. Клинок. Минская обл., Че…
$115,000
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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