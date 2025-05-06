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Дома с садом в Червенском районе, Беларусь

Клинокский сельский Совет
10
Смиловичский сельский Совет
8
Валевачский сельский Совет
7
Червень
4
13 объектов найдено
Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Дом в Натальевск, Беларусь
Дом
Натальевск, Беларусь
Площадь 142 м²
В продаже дом, с просторными и светлыми комнатами, большой гостиной, 2-умя выходами на терра…
$215,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Купить шикарный дом в живописном месте у реки Волма ❤️ Отличное предложение по цене квартиры…
$79,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
«Продажа небольшой, но уютной дачи: наслаждайтесь природой на своей собственной территории в…
$18,000
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дом в деревне Нежевка по Могилевскому направлению. Площадь дома 80,3 кв.м. Дом сос…
$21,000
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Дом в Рованичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом в д. Полядки Червенского района, рядом с гп. Рованичи. Дом деревянный площадь…
$3,500
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Дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается земельный участок с садовым домиком в СТ "Криница-Кривополье", Могилевское направл…
$18,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный деревенский дом 66,7 м2 с облагороженным участком 18,03 соток. Хозяйственные постр…
$16,500
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 323 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в д. Клинок. Минская обл., Че…
$115,000
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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