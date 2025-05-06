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Дома с бассейном в Червенском районе, Беларусь

Клинокский сельский Совет
10
Смиловичский сельский Совет
8
Валевачский сельский Совет
7
Червень
4
2 объекта найдено
Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Дом в Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
$88,000
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

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