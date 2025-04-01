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Дома в Клинокский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный одноэтажный деревянный дом в живописной деревне Волма, окружённой густыми л…
$10,300
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Участок 19 соток с домом в д. Иваничи. Рядом река Волма, лес. Отличное место для жизни и отд…
$11,500
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается дом в живописном месте — ваш личный уголок идеальной  природы! Предлагаем вашему …
$77,490
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Дом 2 комнаты в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Отличный большой дом который не требует много вложений. Необычная планировка на 2 входа.Прос…
$15,000
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Дом 2 комнаты в Клинок, Беларусь
Дом 2 комнаты
Клинок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом с земельным участком в д.Клинок, Червенский р-н, Минской обл. в 50 к…
$12,500
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Дом 9 комнат в Клинок, Беларусь
Дом 9 комнат
Клинок, Беларусь
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в д. Клинок. Минская обл., Че…
$125,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Новая Лира", Могилёвское направление. Дом полностью обновлен в 2…
$17,500
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается уютный дом на участке 15,4 сотки в деревне Иваничи, ул. Центральная, 48 км от МКАД…
$39,900
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Клинокский сельский Совет, Беларусь

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