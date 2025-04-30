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Производственные здания в Брестской области, Беларусь

Брест
7
Производство Удалить
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21 объект найдено
Производство 1 332 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 332 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 332 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$650,000
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Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,500
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Производство 445 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 445 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 445 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$160,000
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Производство 832 м² в Высокое, Беларусь
Производство 832 м²
Высокое, Беларусь
Площадь 832 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
$170,000
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Производство 557 м² в Жабинка, Беларусь
Производство 557 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 557 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестс…
$115,000
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Производство 247 м² в Брест, Беларусь
Производство 247 м²
Брест, Беларусь
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
$370,000
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Производство 1 458 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 458 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 458 м²
Этаж 1/2
Здание многофункциональное в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 14…
$440,000
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Производство 1 460 м² в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 460 м²
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 460 м²
Этаж 1/1
Комплекс зданий сельскохозяйственного назначения (наименование - рыбхоз) в собственность в р…
$516,000
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Производство 37 м² в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Производство 37 м²
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Нежилые здания общей площадью 150,7 кв.м в собственность в гп. Домачево Брестского района, р…
$6,000
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Производство 1 594 м² в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 594 м²
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 594 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$210,000
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Производство 7 000 м² в Барановичи, Беларусь
Производство 7 000 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 8
Продажа производственного комплекса (фабрика)Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское ш…
$3,69 млн
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Производство 139 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 139 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
$30,000
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Производство 264 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 264 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
$200,000
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Производство 266 м² в Брест, Беларусь
Производство 266 м²
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
$87,000
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Производство 348 м² в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Производство 348 м²
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное животноводства) в…
$9,000
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Производство 267 м² в Брест, Беларусь
Производство 267 м²
Брест, Беларусь
Площадь 267 м²
Здание автосервиса в собственность в промышленной зоне города Бреста (р-н Задворцы) общей пл…
$120,000
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Производство 397 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 397 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
База хранения материалов и техники в собственность в Брестском районе (р - н д.Тельмы - 1). …
$280,000
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Производство 953 м² в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Производство 953 м²
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
В бывшем панском имении в д. Старая Мышь Барановичского района Брестской области продаются 2…
$500,000
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Производство 853 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 853 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 853 м²
Производственно - складское здание в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н аэроп…
$157,000
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Производство 494 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 494 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 494 м²
Производственно - складское помещение (наименование - склад - мастерская) в собственность в …
$88,888
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Производство 420 м² в Кобрин, Беларусь
Производство 420 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
$140,000
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