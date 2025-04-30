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Кафе и рестораны в Брестской области, Беларусь

Брест
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Ресторан, кафе Удалить
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 397 м² в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 397 м²
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Здание придорожного сервиса в собственность в районе д. Большие Косичи Брестского района общ…
$420,000
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Ресторан, кафе 69 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 69 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Кафе - бар с оборудованием и мебелью в собственность в районе Ковалево города Бреста общей п…
$120,000
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Ресторан, кафе 273 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 273 м²
Брест, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Кафе - бар в собственность (назначение - здание для общественного питания) в центральной час…
$500,000
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Ресторан, кафе 124 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 124 м²
Брест, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Кафе в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 124,4 кв.м. Расположен…
$140,000
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