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Дома в Брестском районе, Беларусь

Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
Тельминский сельский Совет
51
Чернавчицкий сельский Совет
46
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519 объектов найдено
Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,6 кв.м, общ.- 59,0 кв.м, жил.- 45…
$41,500
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1932 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,1 кв.м, общ.- 36,0 кв.м…
$35,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Лот 8720. Дом в деревне Брестского районаЗвоните для более подробной информацииНаши покупате…
$37,900
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Жилой дом в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 149,3 кв.м, общ.- 149,3 кв.м, жил.- 98,5 кв.м, …
$92,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 121,1 кв.м, общ.- 114,3 кв.м, жил.- …
$120,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Садовый домик в Брестском р-не.1 этаж. Общ.- 25,0 кв.м. 1 комната. Стены: материал - строите…
$9,800
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.- 45,0 кв.м. 2 комнаты. Стены: матери…
$29,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 114,4 кв.м, общ.- 114,4 кв…
$26,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2025 г.п. 1 этаж. Общ. - 111,5 кв.м, 4 комнаты. Сте…
$88,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.- 41,5 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$16,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 245,6 кв.м, общ.- 1…
$125,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 76 м²
Лот 7760. Жилой дом в Клейниках.Звоните для более подробной информации.Наши покупатели не пл…
$63,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2008 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - …
$51,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.~ 80,0 кв.м. 3 комнаты. Стены: материа…
$36,500
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Дом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 46 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 46,0 кв.м, общ.- 46,0 …
$35,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2025 г.п. 1 этаж. Общ. СНБ - 52,0 кв.м, общ. - 30,0 кв.м. 2 …
$27,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 88,0 кв.м, 3 ком…
$74,900
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 284 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 283,7 кв.…
$320,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2017 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 105,0 кв.м, общ.- 105,…
$69,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2005 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.…
$47,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 26,0 кв.м, общ.- 26,0 кв.м, жил.- 14…
$40,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 49,3 кв.м, общ.- 49,3 кв.м. 2 ко…
$17,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - …
$62,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 33,0 кв.м, общ.- 33,0 кв.м. 3 ко…
$9,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ. - 39,8 кв.м, 2 комнаты. Стен…
$47,500
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 91,3 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$13,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.- 19,7 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$9,900
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Лот 8738. Уютная дача за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите…
$19,000
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Параметры недвижимости в Брестском районе, Беларусь

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