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Дома с гаражом в Брестском районе, Беларусь

Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
Тельминский сельский Совет
51
Чернавчицкий сельский Совет
46
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10 объектов найдено
Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
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Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Лот 8333. Жилой дом в Брестском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели …
$160,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Лот 8581. Продажа большой дачи за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.…
$26,990
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Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 177 м²
Лот 6923. Продажа коттеджа у леса в пригороде, Чернинский с/с. Запишитесь на просмотр по пер…
$220,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Лот 8551. Домик в деревне в пригороде Бреста.
$30,900
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Дом в Страдечь, Беларусь
Дом
Страдечь, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем приобрести замечательный одноэтажный жилой дом на большом и ухоженном земельном у…
$51,900
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Типы недвижимости в Брестском районе

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