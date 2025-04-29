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Дома с садом в Брестском районе, Беларусь

Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
Тельминский сельский Совет
51
Чернавчицкий сельский Совет
46
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15 объектов найдено
Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
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Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 40 м²
Лот 8699. Продажа дома в Знаменке. Звоните для более подробной информации Знаменка – центр с…
$17,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Лот 7674. Жилой дом в деревне ВолкиЗвоните для более подробной информации Наши покупатели не…
$100,000
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Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Лот 8624. Дача рядом с чертой Бреста. Купить дачу рядом у черты Бреста - легко! Звоните номе…
$18,500
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Лот 8333. Жилой дом в Брестском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели …
$160,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Код объекта 28924: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентств…
$22,000
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 177 м²
Лот 6923. Продажа коттеджа у леса в пригороде, Чернинский с/с. Запишитесь на просмотр по пер…
$220,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Лот 8551. Домик в деревне в пригороде Бреста.
$30,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Номер договора с агентством 8579 от 2025-02-17
$122,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Лот 8674. Дача в лесном массивеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не плат…
$29,500
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Лот 6958. В Чернавчицком сельском совете в 10 км от Бреста продаётся реконструируемый жилой …
$22,900
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Дом в Скоки, Беларусь
Дом
Скоки, Беларусь
Площадь 41 м²
Лот 8652. Продажа отличной дачи у д. Скоки! Звоните для более подробной информацииНаши ПОКУП…
$27,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Садовый домик с участком в Бресте. Предлагаем приобрести садовый домик с земельным участком …
$19,000
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Типы недвижимости в Брестском районе

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Параметры недвижимости в Брестском районе, Беларусь

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