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Дома с бассейном в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
11
8 объектов найдено
Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 409 м²
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Обстановка в…
$389,999
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 254 м²
3 этажный дом 2018 г.п. для постоянного проживания. Дом расположен в престижном коттеджном п…
$265,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 621 м²
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
$1,30 млн
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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