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Дома с садом в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
11
16 объектов найдено
Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся дом для круглогодичного проживания в ст Боровая всего 1,5 км от МКАД Дом общей пло…
$110,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 278 м²
Эксклюзивный Коттедж в 4 км от МКАД в д. Дроздово, Минский р-н в окружении лесного массива П…
$465,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 409 м²
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Обстановка в…
$389,999
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 254 м²
3 этажный дом 2018 г.п. для постоянного проживания. Дом расположен в престижном коттеджном п…
$265,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается дом для круглогодичного проживания   в СТ “Пралеска 10” в 12 км от Минска, рядом с…
$165,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Валерьяново, Беларусь
Дом
Валерьяново, Беларусь
Площадь 319 м²
Продается дом в деревне Валерьяново, 2 км от МКАД. Площадь дома по СНБ 319,3 кв.м. Фундамент…
Цена по запросу
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 621 м²
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
$1,30 млн
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продается шикарный дом для круглогодичного проживания в СТ «Малиновка Сад», расположен в 8 к…
$171,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается современный и очень уютный дом со всеми удобствами. Дом расположен в д. Лесковка, …
Цена по запросу
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 430 м²
Современный, просторный и уютный дом в ближнем пригороде Минска (д.Валерьяново, р-н Новая Бо…
$685,000
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 252 м²
Дом полностью готов к жизни и оборудован всем необходимым (и тапочки подарим). Дом: 22 см ц…
$345,000
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Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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