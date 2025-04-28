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Дома с гаражом в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
11
21 объект найдено
Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 376 м²
Этот дом – не просто жильё, а готовая концепция жизни для тех, кто ценит комфорт, статус и п…
$380,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся дом для круглогодичного проживания в ст Боровая всего 1,5 км от МКАД Дом общей пло…
$110,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 390 м²
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 278 м²
Эксклюзивный Коттедж в 4 км от МКАД в д. Дроздово, Минский р-н в окружении лесного массива П…
$465,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 149 м²
15 соток земли обнесены забором, участок ровный, проведены все коммуникации. Отличный вид из…
$245,900
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 409 м²
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Обстановка в…
$389,999
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 350 м²
Настоящий Дом в Дроздово!Дом напротив леса, центральный водопровод, газ по улице.Дом построе…
$299,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 938 м²
Продаётся современная квартира в просторном таунхаусе с достойной фактической площадью 156 к…
$145,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 254 м²
3 этажный дом 2018 г.п. для постоянного проживания. Дом расположен в престижном коттеджном п…
$265,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Представляем вашему вниманию современный дом в д. Курганы, Боровлянский с\с. Прекрасная тран…
$369,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 346 м²
Уютный дом, который ждет именно вас! Каждый из нас мечтает о месте, где можно выдохнуть посл…
$572,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается жилой дом, расположенный в нескольких минутах езды от города Минска, д. Боровляны,…
$158,000
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Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается современный и очень уютный дом со всеми удобствами. Дом расположен в д. Лесковка, …
Цена по запросу
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 430 м²
Современный, просторный и уютный дом в ближнем пригороде Минска (д.Валерьяново, р-н Новая Бо…
$685,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 188 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, примыкает к ле…
$499,000
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Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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