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Дома с бассейном в Озёрском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается просторный 2-этажный дом в аг.Озёры, ул.Рощенки. В шаговой доступности все инфраст…
$136,111
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Параметры недвижимости в Озёрском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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