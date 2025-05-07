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Дома с садом в Озёрском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 85 м²
Местоположение: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Озёрский сельский…
$19,900
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Параметры недвижимости в Озёрском сельском Совете, Беларусь

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