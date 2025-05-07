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Дома с гаражом в Озёрском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом 8 комнат
Озёрский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
$200,000
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Параметры недвижимости в Озёрском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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